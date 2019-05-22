Сам покупает себе сроки? Против Порошенко завели новое уголовное дело

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Экс-президента взяла в оборот Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Новый тюремный срок навис над Петром Порошенко в среду, 22 мая. САП публично заявила, что подозревает экс-президента в превышении должностных полномочий. Он якобы раздал «своим людям» посты в «Центрэнерго», главном энергетическом предприятии страны, с целью организовать схему хищения средств.

Вероятно, на это расследование следователей натолкнули заоблачные тарифы ЖКХ на Украине, которые 5 лет только росли, но экономически не были обоснованы. О необходимости совершить такую проверку говорил и новоизбранный президент Владимир Зеленский.

Отметим, что это уже второе дело лично против Порошенко. Ранее Госбюро завело уголовное дело по статье о госизмене из-за событий в Керченском проливе, где украинские моряки были арестованы за нарушение границ Российской Федерации. До этого в США начали расследование в отношении окружения Петра Порошенко, также за превышение полномочий.

Создаётся впечатление, что Пётр Алексеевич покупает себе фиктивные тюремные сроки, чтобы таким странным образом – предъявив свою честность и открытость к сотрудничеству с правоохранителями – собрать электорат перед выборами в Верховную Раду. Отметим, что антикоррупционные органы на Украине ведут расследования очень медленно: их главные подозреваемые – политики «допорошенковских» времён. Новые случаи не рассматриваются, что фактически исключает развитие уголовных дел против Порошенко после стадии «открыто», и сам экс-президент об этом знает. А пока они будут расследоваться, партия «шоколадного короля» будет лоббировать свои интересы в Раде.