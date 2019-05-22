Сам себе не враг: Министры РФ отклонили закон о наказаниях за оскорбление избирателей

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Видимо, простым людям ничего не остается, как слушать «перлы» Ольги Глацких и ей подобных.

Министры РФ отклонили закон о наказаниях за оскорбление избирателей. Автором документа выступили Сергей Казанков и Николай Коломейцев от КПРФ. Закон был создан с целью введения дополнительного материального наказания за явные оскорбления, выражение неуважения и неприязни к гражданам РФ, а также к группам людей, социальным или профессиональным. За подобные вольности на публике депутатов, исполняющих обязанности, предлагалось обложить штрафами до 500 тыс. рублей.

Авторы закона подобным шагом хотели уравнять простых граждан и чиновников, ведь народу еще в марте на законодательном уровне запретили оскорбления власти. Скандальное нововведение восприняли как возмутительную цензуру. В случае с предложением КПРФ, правительство решило оставить для себя частичку свободы слова, которая у обычных граждан постепенно отнимается.

Не удивительно, что депутаты отклонили закон о наказаниях за оскорбление избирателей. Чиновник сам себе не враг и никогда добровольно не проголосует за возможность лишиться копейки из-за опрометчивого высказывания. Тем не менее, для простых граждан это, видимо, не работает. Каждое слово в сети (помимо личного общения в мессенджерах) может повлечь за собой штраф. Что говорить об интернете, когда оскорбляющая власть надпись на здании тут же призывает правоохранительные органы. Так было с жителем Ярославля, который просто сфотографировал грубое «творчество» и выложил в сеть. Безобидный поступок обошелся ему в 30 тыс. рублей.

У КПРФ есть еще одно предложение: сажать депутатов на 3-5 лет за явные угрозы жизни и здоровью человека. Предыдущий закон подразумевал только административное наказание, но здесь речь идет уже об уголовной ответственности. Нетрудно догадаться, что думают коллеги членов КПРФ о таких жестких мерах. Если административная ответственность им не понравилась, то и второй документ они и подавно не примут.

Таким образом, простым людям ничего не остается, как выслушивать обидные слова от таких, как Ольга Глацких. Чиновница департамента молодежной политики заявила во время разговора с молодыми россиянами, что государство ничего им не должно, так как не просило их родителей рожать. Также, в свое время отличился и Дмитрий Медведев, советовавший учителям заниматься бизнесом, если они хотят зарабатывать.