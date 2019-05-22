Кнутом Россию не испугать: Глава АП Зеленского решил использовать против РФ «кнут и пряник»

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Зеленский хочет оказать давление на Россию ради достижения своих целей, но он ещё не понял, что такие методы не работают.

Вступивший в свою должность президент Украины Зеленский уже призвал международное сообщество к давлению на Россию. Такие заявления направлены, в первую очередь, на то, чтобы освободить арестованных моряков нарушивших границу территориальных вод в Керченском проливе. Однако украинская сторона считает, что Россия «не идет на диалог» по этому вопросу.

Назначенный на должность главы Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что есть всего два варианта сотрудничества с Россией не только по вопросу освобождения моряков, но и в дальнейших отношениях. Глава АП Зеленского решил использовать против РФ «кнут и пряник», говоря о том, что готовы идти на компромисс в диалоге о построении отношений. Но при этом в Киеве призывают международное сообщество к оказанию давления на Россию для достижения своих целей. Однако не всё так просто, как могло показаться украинским коллегам.

Достаточно сравнить ситуацию с тем, как международное сообщество «давило» на Россию и продолжает это делать до сих пор, но результатов, как известно, не добились. Ни Европа, ни США не смогли получить от Москвы то, чего они пытались добиться путём санкций и ультиматумов. Кнутом Россию не испугать, а возможно сотрудничество только с «пряником». Иными словами, Россия готова идти на компромиссы и конструктивный диалог для достижения консенсуса в любых вопросах, но только путём дружественных переговоров. Это может быть достигнуто только дипломатическим путем, и только после возобновления дипотношений в полной мере.