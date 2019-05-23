Марионетка США? Супрун призывает исключить Россию из Совбеза ООН

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Сказать «нет» российским деньгам в западных «кошельках» ради надёжного партнёра всего мирового сообщества в лице Украины предложила членам ООН и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

72-ая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве получила огласку в СМИ благодаря провокационному выступлению и.о. министра здравоохранения Украины. Известная среди жителей Украины под прозвищем «Доктор смерть» Супрун от лица Киева настояла на необходимости исключения России из Совбеза ООН. Впрочем, «лицо Киева», видимо, в этом случае выступило лишь в качестве марионетки Соединённых Штатов, которым Россия встала костью в горле.

Как следовало из пламенной речи «Доктора смерть», которая, впрочем, не имеет даже медицинского образования будучи представителем Минздрава, странам-членам ООН буквально приходится терпеть присутствие России в Совете Безопасности, однако настало время пресечь это и отказаться от российских денег, а против Москвы расширить санкционный режим. По традиции, главным аргументом в пользу принятия столь радикальных мер стала «агрессия» против Украины.

Казалось бы, ничего нового в спекуляции украинскими политиками на страданиях Киева от «российской агрессии» нет, однако за очередной неудачной попыткой изгнания России из ООН, очевидно, стоит главный наставник Незалежной – США. Не секрет, что сама Супрун является гражданкой США и путь к верхам Украины, как полагают политические эксперты, получила при Майдане не без протекции Запада, что до сих пор позволяет ей удерживать за собой высокопоставленную должность. В то же время, попытки США избавиться от своего главного соперника на международной политической арене с помощью своей ставленницы на Украине не вызывают ровным счётом никакого удивления.

Примечательно, что с аналогичными призывами члены Совбеза ООН выступают с завидной регулярностью, используя любой повод, как это было с кибератаками на сервера Организации по запрещению химического оружия, когда Россия якобы препятствовала расследованию преступлений. Тогда за исключение «агрессора» активно агитировала замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Как отмечала не раз Захарова, принятие подобных мер в отношении России грозит тотальной деконструкцией системы международных отношений и их развалом. Однако, даже такая мощная страна как США вряд ли способна в ближайшем будущем добиться узурпации Совбеза таким путём.