«Нахимичили» с фейками: Госдеп угрожает России и Сирии за применение запрещённого оружия

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Доказательств случившегося нет, но США предупредили о «быстрой и адекватной» реакции.

В Госдепе заявили о якобы продолжающемся применении запрещённого оружия военными Сирии и России в северо-западных провинциях страны. Скорее всего, бурная реакция Белого дома вызвана обнародованными предупреждениями российского Центра по примирению враждующих сторон о возможной провокации боевиков в Идлибе.

Предполагалось, что террористы используют фрагменты боеприпасов военной группировки РФ и отравляющие вещества, чтобы в последствии обвинить Россию и Сирию в химической атаке в Идлибе.

Джихадисты планировали осуществить постановку по уже проверенному сценарию с участием многочисленных «жертв» из числа гражданского населения, пострадавших от действий проправительственных войск и ВКС РФ. Фото и видео должны, по замыслу боевиков, облететь весь мир и дать повод для обвинений противника в преступлениях против человечности.

Предупреждения о готовящихся фейках Госдеп назвал дезинформацией и рассказал, что, по некоторым сведениям, есть подозрения о применении химического оружия во время наступления войск Асада при поддержке российских ВКС.

Россия, при этом, настаивает, что США и их приспешники из террористических подразделений в очередной раз «нахимичили» с обвинениями, которые неоднократно развенчивались, как провокационные и не соответствующие действительности. Тем не менее, Госдеп угрожает «быстрыми и адекватными мерами» за действия, доказательств которым, как обычно нет.

Напомним, в апреле этого года боевики устроили постановку с «гибелью» мирной семьи в провинции Хама от действия химического оружия. В процессе были задействованы репортёры из мировых СМИ, которые это привычно представили, как результат варварской атаки со стороны законного правительства и, находящихся на законных основаниях в Сирии, ВКС России.