Рекорд – солгал на второй день: Зеленский нарушил первое предвыборное обещание

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Комик-президент Украины раздаёт высокие посты друзьям.

Новоявленный президент во время инаугурационной речи заявил, что готов потерять свои рейтинги, если станет причинять вред украинскому народу. Но мог ли он предположить, что потеряет часть поклонников на второй день президентства?

Первые два дня стали самым горячими в новейшей истории Нелазежной – Зеленский сразу уволил половину высокопоставленных мужей, а на их место медленным, но уверенным шагом взбираются его друзья. Артист на посту президента поставил новый рекорд – открыто солгал народу на второй день срока.

Так, Зеленский определился с главой своей администрации. Им назначен бывший представитель Виктора Ющенко (третий президент Украины), враг Порошенко, давний рабочий друг – друг олигарха Игоря Коломойского – и юрист Андрей Богдан. Эксперты отмечали, что если Владимир Зеленский даст этому человеку хоть какую-то должность, то сразу начнёт терять избирателей. Похоже, они не ошиблись.

Второй товарищ, «обременённый» обязанностями первого помощника президента, - ещё более старый друг и бизнес-партнёр комика Сергей Шефир. Он, его брат Борис и Зеленский были теми, кто создал «Студию квартал-95». Борис Шефир, продюсер сериала «Слуга народа», остался одним из двух бенефициаров компании. Сергей и Владимир отдали ему свои доли, но будут получать дивиденды от роялти.

Пока с незапятнанной репутацией посты начальника Генштаба и идеолога команды «Зе!» заняли Руслан Хомчак и Руслан Стефанчук.

Ранее Владимир Зеленский в интервью отрезал, что кумовства при нём не будет. Более того, пообещал, что не ринется раздавать должности людям, с которыми народ не знаком, тем более, не станет давать высокие посты друзьям и родственникам. Интересно, как на нарушение первого предвыборного обещания Зеленского отреагирует народ. Напомним, что комику-президенту предстоят выборы в Раду. Если его партия не наберёт достаточно голосов (этот зародыш проблемы Зеленский пытается ликвидировать сейчас), то Украина получит первого президента без реальной власти.