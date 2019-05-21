Наша песня хороша: Опрометчивая «любовь» Жириновского к Зеленскому может навредить имиджу России в мире

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Глава ЛДПР опять ошибся с дружественным России президентом.

20 полноценно в должность президента Украины вступил избранный народом шоумен Владимир Зеленский. Среди российских политиков он запомнился особенными, односторонними, противоречивыми отношениями с Владимиром Жириновским.

За время избирательной компании Владимир Вольфович создал Зеленскому рейтинг «будущего друга России». Во-первых, актёр окружил себя людьми и высказываниями, которые противоречили общеукраинской политике, тем самым сделав себя почти пророссийским кандидатом, за что проголосовали 70% избирателей востока Украины.

Во-вторых, этот имидж заставил Владимира Жириновского плясать под дудку шоумена. Два долгих месяца лидер либерал-демократов публично испытывал к украинскому комедианту опрометчивую «любовь», то погоняя его на чём свет стоит, то превознося его над националистическим правительством Незалежной и намереваясь признать Зеленского президентом.

Многим эта линия поведения напомнила скандальные американские выборы, в которых победил Дональд Трамп. Вычислив разительные отличия Трампа от других кандидатов, Жириновский видел в нём доброго друга России и даже выпил в эфире «60 минут» за его здравие. Но крупно прогорел. Как говорится, наша песня хороша, начинай сначала – на горизонте объявился Зеленский. Остаётся надеяться, что Владимир Вольфович не ставит на политику новых президентов деньги.

Необдуманные и полностью противоречивые заявления популярного российского депутата могут навредить непосредственно имиджу России в мире. Статьи с обмозгованием речей Жириновского выходят во всём мире. Нередко его называют одним из главных людей в стране. Опасность слов Жириновского заключается в полнейшем отсутствии стабильности и чёткости изложения, что в политике не встречается. Сегодня он восхищается новой кровью в политике, через час – говорит о том, как Зеленский обнаглел, через день он предлагает создать новую Украину в Л/ДНР, а на старую сбросить бомбу. Неудивительно, что ЛДПР с подачи её лидера стала объектом для насмешек даже в родной России.