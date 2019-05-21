На вид простак, а в душе хитряк: Зеленский монетизировал все видео со своей инаугурации

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За все в этой жизни надо платить, считает новоиспеченный президент, обеспечивший новое финансирование команде ЗЕ!.

Вчера, 20 мая, прошла инаугурация Владимира Зеленского и вступление его в полномочия президента Украины. Данное мероприятие сопровождалось «фишечками» со стороны Владимира Александровича и его команды, как он и обещал. Одной из тех самых «фишечек» стало то, что Зеленский монетизировал все видео со своей инаугурацией и теперь, все видео, в которых эти кадры используются, а это репортажи почти всех телеканалов и многих блогеров, монетизируются в пользу «Квартала 95». Весь доход от рекламы с этих видео получает команда Зе!. Оказывается, что Владимир Александрович на вид простак, а в душе хитряк. И готов использовать любую возможность, чтобы осуществить все им задуманное.

Среди прочего, новоиспеченный президент распустил Верховную Раду, уволил высокопоставленных чиновников, а также пообещал установить мир на Донбассе любой ценой и готов даже пожертвовать должностью. Именно это хотели услышать жители Украины на протяжении долгих лет и они это получили. Теперь остается надеяться, что все его слова вскоре станут реальностью.