Сегодня, 08:56

Киевские дипломаты потопталась на истории народа, чью землю они так хотят «освободить от оккупации».

В Украине польских евреев выдали за крымских татар. Возмутительную попытку манипуляции историей совершили украинские дипломаты. Посольство страны в США опубликовало фото, на котором запечатлены польские евреи. В период с 1942 по 1944 год их отправляли на поездах из лодзинского гетто в лагерь смерти «Хелмно». Однако у Украины другая версия происходящего: на снимке якобы запечатлена депортация крымских татар. Снимок принадлежит Мемориальному музею Холокоста США, и там уж точно с такой трактовкой не согласятся.

Фото появилось в Twitter украинского посольства в Вашингтоне 18 мая, когда принято чтить память о жертвах среди крымских татар. Плевок в историю был замечен только сегодня российским посольством в США. Как дипломаты Украины могли совершить такую глупость, непонятно. Трудно представить, что послами работают настолько необразованные люди, не проверяющие информацию, которая выставляется на весь мир. Есть также версия, что настоящего снимка депортации крымских татар у Украины просто нет, а напомнить об «агрессии» России в отношении этого народа обязательно нужно было.

Более того, выдавая польских евреев за крымских татар, Украина унизила историю обоих этих народов. 18 мая и Порошенко, и Зеленский распинались в обещаниях вернуть Крым и освободить крымских татар от «оккупации». Нашумевший «мовный» закон также почти не коснется крымскотатарского языка: в документе для него неоднократно делаются исключения, как для языков стран ЕС. Вероятно, у политиков Киева нет ни стыда, ни совести, ведь они готовы сегодня чтить память жертв, а завтра использовать их трагедию для манипуляций и давления на Россию.