Президент - не икона. Зеленский наказал не вешать портреты главы страны в кабинетах

Сегодня, 11:21

Во время инаугурации Владимир Зеленский произнес речь перед радой и потребовал не вешать его портреты в кабинетах.

20 мая в Верховной Раде Украины Зеленский вступил на должность президента страны и произнес множество планов и просьб. Среди наказов защищать суверенитет Украины и заботиться об отчизне, общественность выделила одно пожелание особенно.

Больше всего запомнилась и стала самым обсуждаемым в социальных сетях просьба не развешивать портреты главы страны в различных учреждениях и не только.

Многие привыкли к фотографиям глав государств во всевозможных кабинетах властей и других административных зданиях. Однако Владимир Зеленский так не считает и потребовал не развешивать его портреты, как икону. В своей первой речи от лица лидера страны он заявил, что президент - не икона и не идол, поэтому лучшие снимки, которые могли красоваться на стене, это снимки детей сотрудников кабинета. Чтобы перед каждым важным решением, человек смотрел в глаза своему ребенку и делал правильный выбор.

Граждане рукоплескали практически после каждого обещания и наставления харизматичного президента, но, как известно, многие обещающие не выполняли больше половины того, о чем говорили. Сейчас граждане Украины затаив дыхание ожидают свершений Владимира Зеленского.

Недоброжелателей, по видимому, у президента прибавилось после роспуска Верховной Рады, поэтому некоторые считают, что нынешнему президенту нужно быть осторожней.