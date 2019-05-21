Грозный отреагировал на требование Зеленского об ужесточении американских санкций против России.
После инаугурации Владимир Зеленский не снял с России статус «агрессора», установленный украинскими властями еще в 2015 году. Основное требование президента Украины было направлено американскому правительству об ужесточении санкций в отношении Москвы.
Из-за подвешенного состояния Крыма, Россия и попала под «горячую руку» Белого дома — Владимир Путин признал Крым российским после референдума, однако Украина и Запад не признают законность этих выборов.
До подведения итогов выборов, Владимир Зеленский был очень лоялен по отношению к России, говоря, что готов встать на колени перед Путиным, чтобы тот не поставил на колени Украину.
Но, после избрания, украинского президента будто подменили и он начал весьма агрессивную игру.
Президент Чечни Рамзан Кадыров высказался о поведении Зеленского, сначала сравнив с Лениным, а после заявил о «традиции» начинать первый день с враждебных действий по отношению к России.