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Грозный отреагировал на требование Зеленского об ужесточении американских санкций против России.

«Немало было любителей помахать кулаками в сторону России. Их имена никто не помнит, а Россия на том же месте!», - пишет Рамзан Кадыров.

После инаугурации Владимир Зеленский не снял с России статус «агрессора», установленный украинскими властями еще в 2015 году. Основное требование президента Украины было направлено американскому правительству об ужесточении санкций в отношении Москвы.

Из-за подвешенного состояния Крыма, Россия и попала под «горячую руку» Белого дома — Владимир Путин признал Крым российским после референдума, однако Украина и Запад не признают законность этих выборов.

До подведения итогов выборов, Владимир Зеленский был очень лоялен по отношению к России, говоря, что готов встать на колени перед Путиным, чтобы тот не поставил на колени Украину.

Но, после избрания, украинского президента будто подменили и он начал весьма агрессивную игру.

Президент Чечни Рамзан Кадыров высказался о поведении Зеленского, сначала сравнив с Лениным, а после заявил о «традиции» начинать первый день с враждебных действий по отношению к России.

«Зеленский начал историю президентства с призывов к США ужесточить санкции против России. Враждебный жест в первый же день. Дань моде или позиция, увидим совсем скоро. Немало было любителей помахать кулаками в сторону России. Их имена никто не помнит, а Россия на том же месте!», - пишет Рамзан Кадыров.