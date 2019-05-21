«Некультурный» британец нагло перебил речь Небензи в Совбезе ООН

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Британский заместитель постпреда Джонатан Аллен позволил себе некультурно прервать выступление постпреда России Василия Небензи. Во время своей речи на собрании Совета Безопасности 20 мая, Небензя поднимал вопрос о законе о госязыке на Украине.

В тот же день, когда на Украине проводилась инаугурация Владимира Зеленского, было проведено и собрание Совета Безопасности ООН, где представители стран голосовали о вынесении на повестку дня вопрос о законе о языке на Украине. За рассмотрение закона свои голоса отдали лишь пять стран.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступал с речью, которая затрагивала насущную тему с украинским законом о языках и отказ Совета её рассмотреть, когда своими выкриками с места господин Аллен, прервал его. Заместитель постпреда Великобритании «некультурно» напомнил господину председателю о том, что Советом уже было принято решение по этому вопросу и для каждого выступления есть свои правила, которым необходимо следовать. По его мнению, «российский представитель» не соблюдал этих правил во время своего выступления.

«Британская культура общения во всей красе», - комментируют ситуацию пользователи Интернета. И действительно, во всём мире британцы имеют стереотипную репутацию о своей превосходной культуре и этике. На заседании «некультурный» Аллен опроверг этот стереотип перед лицом всех стран-участников, выставив себя не в лучшем свете.

Глава российской миссии, однако показал себя очень достойно, ответив англичанину: «Я уважаю твоё право поднимать вопрос о порядке», - и сразу прервав свою речь, давая наглому Аллену возможность высказаться.