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Став президентом, проамериканский политик устроит политические чистки по примеру Гитлера и Зеленского.

20 мая прошла инаугурация Владимира Зеленского, после чего он официально стал главнокомандующим республики. В этот же день Зеленский приступил к исполнению своих предвыборных обещаний — роспуск Верховной Рады, инициатива отмены депутатской неприкосновенности и потребовал отставки правительства.

Схожие вещи обещал и Алексей Навальный, который метил на место Владимира Путина на выборах 2018 года. Однако до выборов Навального не допустили, из-за чего конкуренцию действующему президенту он оказать не смог.

Однако сам оппозиционер продолжает свою деятельно, желая вновь избираться в 2024 году. И прийти к власти, по оценке специалистов, он может прийти по «сценарию Зеленского», который сам избирался по «сценарию Дональда Трампа» — эксцентричный шоумен, который не стесняется в высказываниях перед народом.

Так и Навальный, позволяет себе открыто высказываться, использую просторечия и оскорбления в отношении действующей власти.

По мнению аналитиков, Владимир Зеленский занял пост президента Украины на волне «хайпа» от выборов в США, обсуждение которых не утихает до сих пор.

И Навального, и Зеленского сравнили с Гитлером, как с единственным политиком, который выполнил свои предвыборные обещания , какими бы «броскими» они не были, согласно народной молве. И Трампа, и Зеленского объединяет около-националистическая политика — «занавес» на границе США и Мексики, и языковая политика, устанавливающая украинский язык единственным государственным.

Два Гитлера и две схожие судьбы, и обоих сравнивают с американским президентом, устанавливая конспирологические связи по спонсированию США обоих чиновников.

Так или иначе, сценарий прихода к власти в Украине и США очень схож и Навальному предрекают подобный путь.