Оскорбление чувств Путина: Жириновский может поплатиться за «пророчество» о президенте РФ

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Изменение Конституции в 2024 году ради пожизненного правления - вот планы ныне действующего лидера России, считает Владимир Вольфович.

В одном из своих интервью Владимир Жириновский достаточно подробно изложил то, как Владимир Путин и его команда могут остаться у власти на еще больший срок. По словам главы ЛДПР, первым вариантом является правление Дмитрия Медведева два срока, то есть, 12 лет, при котором будет премьером вновь Владимир Владимирович, как в 2008-2012 годах. А второй вариант – это изменение Конституции в 2024 году и, вместе с этим, аннулирование всех прежних сроков, ведь, как считает Владимир Вольфович, Путин не захочет быть «во вторых рядах». При этом он подчеркнул, что возможно включение в состав России Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, Новороссии, а может и всей Украины и создание РК – Российской Конфедерации с прописанным условием о невозможности выхода, но с широкими полномочиями самоуправления.

Звучит, как экспансионистские наклонности и «наполеоновские» планы, но, видимо, в это Жириновский и верит. Также стоит отметить, что подобных «махинаций» не хотел бы народ и Владимир Вольфович это подчеркнул, но один он с этим не справится. Подобные высказывания в принципе звучат, как оскорбление чувств Путина, так как президент, по сути, подпадает под подозрения в будущих махинациях, а это не делает чести никому.

За столь смелые высказывания и «пророчество» о президенте РФ Жириновский может и поплатиться, но время покажет. Возможно, Владимир Владимирович не станет обращать на такие заявления внимание и будет продолжать свою деятельность в кресле президента без скандалов.