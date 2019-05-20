Увольнений не будет? Вице-премьеры забоялись гнева Медведева после слов о разгильдяйстве

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Судя по улыбке премьера, он несказанно счастлив, что его подопечные начали ходить на работу.

Премьер-министр Дмитрий Медведев не так давно сетовал на то, что его сотрудники фактически перестали ходить на работу. По словам главы правительства, сроки по поручениям постоянное переносятся, многие не выполняются, а присутствие на собраниях вообще всегда остается под большим вопросом. Такая тенденция отнюдь не устраивает премьера, и он был ужасно недоволен подобным отношением к столь важной работе.

Сейчас же в Сети появилось видео, на котором Дмитрий Медведев приходит на очередное собрание и видит там почти всех вице-премьеров.

Он шутливо отметил, сколько в стране все-таки вице-премьеров и явно был доволен тем, что его сотрудники, наконец взялись за голову.

Так что же, увольнений не будет? По всей видимости, ведь похоже, что вице-премьеры забоялись гнева Медведева после его слов и нареканий о разгильдяйстве, потому что так можно и без высокого поста остаться. Работа политиком, и уж тем более, вице-премьером, предполагает большую отдачу и готовность служить своему народу. Хотя бы на собрания приходить уж точно, так как государственное управление – не удаленная работа и поручения высшего руководства непременно нужно выполнять, если хочешь остаться на прежнем месте.

Что же касается Медведева, то он, по всей видимости, в случае повторения «разгильдяйства» со стороны своих подчиненных может вновь прибегать к помощи СМИ и использовать общественное порицание в качестве механизма побуждения к действию своих сотрудников.