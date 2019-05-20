«Все по закону»: В Совфеде отреагировали на решение Зеленского распустить Раду

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Теперь перед президентом встанет другая проблема – сформировать окружение преданных сторонников, считают в комитете.

В Совфеде отреагировали на решение Зеленского распустить Раду. Комментарий дал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Все по закону» - комментирует Джабаров. Зеленский распустил парламент за шесть месяцев до даты выборов, которые должны были состояться в октябре. Теперь Верховной Раде осталось проработать в своем старом составе всего лишь два месяца, после чего в Украине снова станет шумно из-за досрочных парламентских выборов.

Представитель Совфеда также подчеркнул, что роспуск Рады более чем возможен в условиях отсутствия коалиции. Как известно, ее не существует в украинском парламенте уже около двух лет, что еще больше развязывает Зеленскому руки. Совфед признает, что государственный строй Украины предполагает большое количество полномочий для парламента. Если этот парламент все еще «болеет» старыми установками Порошенко, его непременно нужно менять.

Самое сложное сейчас для Владимира Зеленского – при роспуске Рады заручиться поддержкой тех политиков, которые устали от режима предшественника, считает Джабаров.

Несмотря на действия Зеленского, соответствующие закону, в Совфеде не спешат «дружить» с украинским президентом. Комитет ожидает от новоизбранного главы первых шагов по восстановлению отношений без угроз и ультиматумов.

Реакция на роспуск Рады в России и Украине существенно отличается. Если Совфед признает право Зеленского на такой шаг, то Киев уже трубит о незаконности решения. Так, Зеленский подвергся критике Владимира Арьева из «Блока Петра Порошенко». Чиновник уже начинает запугивать общественность грядущим хаосом, который принесет роспуск Рады. В сети удивляются, а разве последние пять лет в Украине не наблюдался хаос?

Поддержка Зеленского на выборах и толпы счастливых украинцев под Мариинским дворцом во время инаугурации говорят обо всем. Новое лицо в политике настолько завысило ожидания от своей работы, что отступать уже некуда. По крайней мере, Зеленский приступил к должности с выполнения обещания, что трудно сказать о его предшественниках.