«Хватит заниматься соседями»: Соловьева осадили за «желчь» об инаугурации Зеленского

Сегодня, 13:08

Телеведущий иронично отреагировал на заявление нового политика о выдаче украинских паспортов: «Кто готов поехать?» — спрашивает журналист.

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев не смог проигнорировать масштабное событие в Украине. Во время инаугурации Владимира Зеленского Соловьев упражнялся в остроумии в своем Twitter, вероятно, готовясь к вечернему эфиру своего шоу. Телеведущий обратил особое внимание на обещание нового украинского главы выдать паспорта тем, кто готов работать на благо страны. Соловьев иронично поинтересовался о своих подписчиков, кто готов поехать в Украину и получить там гражданство.

Высказывание журналиста собрало не совсем те комментарии, которые ожидалось. Соловьева осадили за «желчь» об инаугурации Зеленского. «Хватит заниматься соседями», — пишут в ответ россияне. По мнению Рунета, российский журналист слишком много внимания уделяет чужой стране и ее проблемам, в то время как в России множество бед остается без внимания СМИ. Россияне устали от масштабного освещения в своих телевизорах украинских событий, которые никак не повлияют на их жизни. Не обошлось и без упоминания Екатеринбурга. Соловьева упрекнули в том, что в его соцсети нашлось место Зеленскому, а не скандалу со строительством храма.

В первую очередь стоит отметить, что Зеленский обращался к украинцам, живущим долгое время за рубежом. Именно им он пообещал гражданство, если они готовы вернуться и работать ради процветания Украины. Но Соловьев пропустил это мимо ушей, на что ему также указали комментаторы.

Интересно, почему Владимира Соловьева зацепили именно паспорта? Неужели хочет последовать примеру своего коллеги Матвея Ганапольского, принявшего сторону уходящей украинской власти? Ганапольский проводил активную пропагандистскую деятельность в пользу Петра Порошенко, а также трудится на его телеканале «Прямой». Имеет и российское, и украинское гражданство, хотя в Украине это запрещено.

Россияне иронично предлагают Соловьеву не пускать «желчь», а показать получение украинского паспорта на собственном примере. Такое же предложение можно ожидать в сторону Ольги Скабеевой. Обоих журналистов неоднократно осуждали за надоевшие новости из Украины и советовали покинуть Россию.