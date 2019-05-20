В Раду без мыла: Савченко «вылизывает» у Зеленского место во власти

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Рассыпаясь в комплиментах новому президенту скандальный депутат показала свои истинные намерения.

После завершения торжественной части, связанной с инаугурацией новоизбранного президента Зеленского, к людям собравшимся на площади перед Верховной радой вышла скандальный депутат Надежда Савченко, которая только благодаря Владимиру Путину смогла избежать срока в тюрьме в России. Теперь же она решила «расправить крылья» и вновь направляется во власть. Вероятно, именно поэтому она рассыпалась в комплиментах новоизбранному президенту Зеленскому.

Для начала она заявила, что считает все его выступление в Верховной раде — «самым дорогим выступлением 95 квартала». Однако, не стоит обманываться, считая, что Савченко пытается тем самым выставить нового президента клоуном. После этих слов она абсолютно серьезно отметила, что ей нравится заданный Зеленским курс на роспуск Рады и она обязательно поддержит его, если все будет продолжаться в таком духе.

По всей видимости, режим Порошенко Савченко изрядно надоел, потому как вся ее деятельность во время него закончилась тюремным сроком. Видимо поэтому на нового президента скандальный депутат возлагает большие надежды, а потому планирует, что называется, пролазить в Раду «без мыла». Потому все комплименты в адрес Зеленского указывают на то, что Савченко банально «вылизывает» у президента место во власти, зная, что ее комментарий прессе он обязательно услышит.

«Эта партия — не клановая, не из тех, которые уже есть в Раде», — заявляет Савченко.

Она также добавила, что планирует возглавлять собственную партию. Ранее депутат находилась в составах различных политических объединений, чего в этот раз наблюдаться не должно.