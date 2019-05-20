Путин хотя бы Трампа не подставлял: США отвернулись от Зеленского и думают о «дружбе» с Россией

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После скандала с «подставой» республиканцев советником Зеленского вслед за соратником Трампа Рудольфом Джулиани отказались ехать в Киев сам глава Белого Дома и вице-президент Майк Пенс. Вместо этого Вашингтон раздумывает об улучшении отношений с Кремлём и встрече с Валдимиром Путиным.

Сегодня в Украине принял присягу новоизбранный президент Владимир Зеленский. Внимание к этому событию приковано во многих странах мира, следят за происходящим в Киеве, наверняка, и в США. Однако Штаты всем видом показывают, что переговоры с Москвой для них гораздо важнее, нежели очередной политический спектакль, участие в котором принимают явные враги Дональда Трампа.

На днях стало известно, что в Украину отказался ехать ближайший друг и соратник президента США, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Он прямо заявил — не хочет приветствовать новую власть в Киеве, которую представляют те, кто в 2016 году пытался помешать Трампу стать президентом. В частности, он напомнил, что с подачи советника Владимира Зеленского, депутата Рады Сергея Лещенко глава штаба будущего президента Пол Манафорт вынужден был покинуть свой пост. Это в команде Трампа запомнили и прямо назвали вмешательством в ход американских выборов. Накануне стало известно, что вслед за Джулиани на инаугурацию Владимира Зеленского отказались ехать сам глава Белого дома и вице-президент Майк Пенс. Вместо этого в Вашингтоне раздумывают над предложением для Кремля.

Накануне пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Пеской заявил, что встреча российского и американского лидеров в Аргентине была отменена, а потому от Белого дома в Москве ожидают встречных предложений. Госсекретарь США Майк Помпео во время визит в Россию не привез конкретных предложений об организации данного мероприятия в рамках саммита G20 в японской Осаке. Песков выразил надежду, что встреча всё же состоится.

Очевидно, об этом думают и в Вашингтоне. После демарша Джулиани и отказал Трампа с Пенсом посетить инаугурацию в Украине, стало ясно, что США отвернулись от Зеленского и думают о «дружбе» с Россией. Если выбирать между Киевом и Москвой, Трамп наверняка выберет Россию. Даже если отбросить роль РФ в геополитической картине мира, это понятно уже потому, что Путин хотя бы Трампа не подставлял.