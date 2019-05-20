Полупустой зал или падающие солдаты: На инаугурации Зеленского ждут знак свыше

Сегодня, 09:29

Команда нового президента обещает сюрпризы, а в сети уже начинают обсуждать сигналы, намекающие на характер правления новой власти.

Сегодня, 20 мая в Украине поистине торжественный день. Свершилось то, чего все так долго ждали: эпоха Петра Порошенко стала просто историей. В 10:00 по московскому времени Владимир Зеленский сменит своего предшественника официально. Бывшему комику вручат булаву, гербовую печать и знак президента в форме орденской цепи. Команда Зеленского уже заинтриговала общественность некими сюрпризами, которых не было на инаугурациях прошлых президентов. На этой почве в сети начали задумываться о конспирологии.

На инаугурации Зеленского ждут знак свыше, который дал бы намек на его политические способности, если они вообще есть. В раздумьях можно обратиться к опыту бывших украинских лидеров. Ющенко в 2005 году не смог выпустить голубей с оранжевой ленточкой – символом революции, провел собственную инаугурацию до подсчета голосов. Перед Януковичем в 2010 едва не захлопнулись двери Верховной Рады, а присягу он принимал вообще в полупустом зале: оппозиция наотрез отказалась присутствовать там. Янукович окончательно опозорился незнанием слов гимна своей страны.

Больше всего «знаков» преследовало Порошенко. В его инаугурацию солдат почетного караула едва не упал в обморок. Впоследствии на разных мероприятиях при Порошенко валились с ног военнослужащие. Многие безоговорочно принимают это как символом того, что Порошенко начал гражданскую войну на Донбассе.

Полупустой зал или падающие солдаты вряд ли повторятся с Зеленским. Он не похож на бывших глав государств хотя бы тем, что всю жизнь смешил людей. Что бы ни подготовила ему судьба, для Зеленского любой казус будет положительным знаком, считают некоторые. Если «фейлы» с Ющенко или Порошенко смотрелись позорно, то с Зеленским те же ситуации только напомнят народу о его блестящей карьере в юморе. А вот каким будет его президентство - большой вопрос.