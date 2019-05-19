Я устал, я ухожу...в политику: Греф покинет Сбербанк и «подсидит» Путина?

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У Грефа есть пять лет для подготовки либерально настроенного электората.

Герман Греф является главой «Сбербанка» уже достаточно долгое время – с 2007 года. 24 мая 2019 года состоится заседание акционеров, на котором они решат, останется ли Герман во главе организации или же все-таки ему придется искать замену. Дело сомнительное, так как в конце апреля нынешнего года депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин выступил с личной инициативой сменить президента Сбербанка России Германа Грефа. По его мнению, организация терпит огромные убытки и стоит явно сменить руководство, на что Центробанк заявил, мол, решаться это все будет на общем собрании, если только сам Греф, по своету того же Рашкина, не подаст в отставку.

Ситуация сомнительная и стоит подождать до окончательного решения акционеров, но что, если сам Герман заявит, мол «я устал, я ухожу...в политику». Ведь ни для кого не секрет, что он католик и либерал немецкого происхождения и очень часто в своих речах, бывает, очень сильно добавляет масла в огонь из-за высказываний, например, о промышленности России или отсутствии эффективной системы госуправления, как он заявил 14 марта нынешнего года. Весьма скандальное изречение.

Вполне возможен сценарий, при котором Греф покинет Сбербанк и «подсидит» Путина, ведь у него есть целых пять лет для подготовки молодого электората, готового идти за «западными» ценностями.

Но, с другой стороны, Герман выказывает Владимиру Владимировичу огромное уважение и благодарит его за то, что в свое время глава государства «подчистил» ряды олигархов-преступников, но, судя по его высказываниям, он бы многое в стране поменял. Впрочем, время покажет.