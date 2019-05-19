«Фейковая» Надежда Савченко рассказала, как украинцам удалось уничтожить Крымский мост

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Фото «разрушений» уже попало в Сеть, но получило все два лайка – один от настоящего владельца аккаунта.

Надежда Савченко стала едва ли не самой одиозной фигурой в украинской политике. Ее реакция на происходящие в стране и за ее пределами события мгновенно тиражируется новостными изданиями. И едва в Сети появилось сообщение о том, что депутат Верховной Рады создает неофициальную страницу в Сети, чтобы «вещать правду».

«Фейковая» Надежда Савченко пообещала рассказать всю подоплеку Майдана, выборов президента и других спорных событий. И одним из первых ее «правдивых» постов стал Крымский мост. В соцсети якобы Надежда Савченко рассказала, как украинцы, наконец, осуществили свою мечту – им удалось уничтожить Крымский мост. Как доказательство этого знаменательно события, депутат ВРУ опубликовала в Сети фотоснимок «ополовиненной» переправы. Выяснилось, что это просто фоторетушь, но как подняло дух «настоящих патриотов».

При этом Надежда уверяет, что фото самое историческое, ведь это победа, но почему-то такую «победу» лайкнули всего два человека. И один из них, предположительно, настоящий владелец аккаунта «правдивой» Савченко.

Некто под ником «Шароварный передоз» ставит отметки «нравится» под всеми заметками депутата и зачастую является единственным, кому они по душе.