«Сеня уже договорился?»: Пользователи уличили Арсения Яценюка в лояльности к Кремлю и Зеленскому - Сеть

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Некогда адепт Петра Порошенко уже успел сменить окрас на «зеленый» и недалек тот час, когда на лацканах его пиджака засияют кремлевские звезды, уверяют пользователи соцсетей.

Уже завтра Украина официально обретет нового президента, который, по слухам, распустит действующую Верховную Раду. Истекают последние часы, когда соратники Порошенко могут сменить лагерь, поскольку после инаугурации Зеленского делать это будет поздно. И крысы, как говорится, уже побежали с корабля. Ушел с поста РНБО Александр Турчинов, грозно потрясает «вилами» глава Радикальной партии Олег Ляшко, пакует чемоданы для возвращения в Украину Саакашвили. Все они надеются получить от щедрот избранного президента. Однако настоящим ударом для Порошенко и для «истинных патриотов» стала смена политической ориентации Арсения Яценюка. Глава «Народного фронта» только сегодня посетил вместе с Петром Порошенко «Быкивнянские могилы» - мемориальный комплекс, посвященный жертвам политических репрессий – и практически сразу объявил о выходе из действующей парламентской коалиции.

По словам Яценюка, парламент должен проявить максимальное сотрудничество с новоизбранным президентом. А за это Зеленский должен озвучить лидеру «Народного фронта» со товарищи повестку дня в приветственной инаугурационной речи. Яценюк добавил, что ждет всеобъемлющей реформы Конституции Украины и что эта реформа будет созвучна с тем, что предложила его политическая сила.

Однако пользователи интернета негативно отнеслись к многообещающей речи Арсения Петровича и заподозрили его в лояльности к Кремлю. Дескать, Сеня уже почувствовал ветер перемен и заранее договорился о теплом местечке для себя в новом парламенте.

Не зря он подчеркивает, что в досрочных выборах нет ничего плохого: «Реформа Конституции - это путь в Таможенный союз или сразу в Украинский федеральный округ?», - поинтересовались подписчики Яценюка.

Другие согласились, что реформа Конституции в исполнении лидера «Народного фронта» - это согласование Основного Закона Украины с законами «Московщины». И в то же время Арсений Петрович произносит сокрушительную речь о том, как большевики уничтожили цвет украинской нации, словно уверяя, что он по-прежнему патриот вареников, сала и вышиванок.