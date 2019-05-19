За подыгрывание США Европа отдана на «ядерное заклание» - военный эксперт

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Партнёрство PESCO не защитит европейские страны, но поможет заокеанским силам.

Военный эксперт Алексей Леонков полагает, что последние поступки европейских стран направлены на снижение собственных защитных возможностей в угоду поддержки союзников. Программа PESCO от НАТО даёт странам Европейского Союза роль логистической и медицинской поддержки, при этом не ставя никаких целей перед армиями Европы.

Европейские армии включают в себя около 2 млн человек и 70 тыс. техники, большая часть которой требует ремонта и модернизации, - Леонков. При этом, все деньги, которые ЕС хотел бы потратить на собственную армию, высасывает PESCO. Ещё на саммите 2018 года руководство НАТО предложило собрать силы быстрого реагирования и включить туда 30 бригад бронетехники, кораблей и самолётов.

Причём все эти бригады будут управляться США. Они даже комплектоваться будут с помощью США. А Европа здесь ни при чём. В итоге получается, что за подыгрывание США Европа отдана на «ядерное заклание».