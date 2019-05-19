«Тот ещё советник»: Пушков посоветовал Зеленскому не слушать советы Саакашвили

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Алексей Пушков раскритиковал советы бывшего президента грузи напомнив, что он «проиграл всё, что можно» в отношениях с Россией.

Утром 19 мая на своём официальном аккаунте в twitter Алексей Пушков сделал пост, в котором посоветовал Зеленскому не слушать советы от Саакашвили. Ведь исходя из практики можно заметить, что Михаил совершенно не разбирается в отношениях с Россией. «Саакашвили с Россией проиграл все, что можно», пишет Пушков. Также утверждая, о начале провала Саакашвили, которым являлся поход в безумную атаку на Цхинвал. «Тот ещё советник», именно так Алексей Пушков ознаменовал бывшего президента Грузии делая акцент на всех его ошибках и провалах.

Ранее Саакашвили, обращаясь к Зеленскому, советовал ему забыть о двухсторонних переговорах с Россией, назвав её «недоговороспособной» утверждая, что «Путин никогда и ни с кем не договаривался из постсоветского пространства». Также насторожил его о приглашении в «теневой клуб коррупционеров», который действует за кулисами и управляет страной.

Не стоит забывать, что благодаря своим поступкам Михаил Саакашвили был изгнан из своей собственной страны, а также лишён гражданства Украины. Это даёт понять всю абсурдность его суждений и значимость рекомендации Алексея Пушкова.