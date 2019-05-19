США сеет межнациональную рознь, спекулируя «крымской» историей – российское посольство

Сегодня, 14:30

Госдеп и Верховная Рада не хотят слышать крымских татар и продолжают гнуть свою линию, несмотря на их просьбы к Зеленскому не освобождать их от «оккупации».

Стало известно, что заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент весьма нелестно отозвался о задержаниях крымских татар на полуострове из-за их участия в террористических организациях. По словам американца, Россия попросту продолжает линию преследования татар в Крыму. На это российское посольство в США ответило, что Госдеп сеет межнациональную рознь, спекулируя «крымской» трагической историей.

Вполне возможно, ведь США поддерживают политику Украины и желает, чтобы государство вернуло себе Крым. При этом и Госдеп и Верховная Рада используют лозунги освобождения крымских татар. Однако, соль в том, что сами татары не желают освобождения от «оккупации» и их представитель в Крыму Эйваз Умеров заявил, что его народ не желает выступать в роли инструмента для продвижения имиджа избранного президента и разыгрывать «крымско-татарскую» карту ради заигрывания с радикалами больше не нужно, ведь его народ не считает себя оккупированным и чувствует себя прекрасно.

Остается надеяться, что крымские татары будут услышаны и Украина и США, наконец, поймут, что Крым для них уж точно потерян.