И вашим и нашим: Надежда Савченко может стоять за созданием фейковых страниц в соцсетях ради дальнейшей карьеры

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Похоже, политик «чужими руками» и «пророссийскими» цитатами собирает голоса ориентированных на дружбу с РФ избирателей.

В социальных сетях, таких как Twitter и «ВКонтаке», появились фэйковые страницы депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко. Казалось бы, в 2019 году этим никого не удивишь. Однако отличительной особенностью страниц-подделок являются откровенно «пророссийский» настрой и прямопротивоположные политические взгляды, которые прослеживаются во многочисленных постах.

Можно предположить, что это подлые завистники ставят палки в колеса карьеры успешной женщины-политика. Но что если это сама Савченко, заручившись поддержкой третьих лиц, пытается поднять свой авторитет в глазах украинских сограждан, настроенных на мирное сосуществование с российским государством. Ведь поддельная страница «ВКонтакте» набрала 6756 подписчиков, которые оставили десятки одобрительных комментариев под фейковыми постами.

Как говорится, на войне все средства хороши, а в борьбе за кресло министра Украины - тем более. Возможно, популярный украинский политик Надежда Савченко решила воспользоваться известной стратегией — и вашим и нашим. Но, как известно, всем не угодишь, и выбирая подобные методы борьбы за власть депутат рискует лишиться общественной поддержки.