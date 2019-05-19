Война Медведева на два фронта: Казахстан потребовал от России компенсаций за «грязную» нефть

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Недавний нефтяной скандал между Россией и Белоруссией, вызванный попаданием «грязной» нефти в трубопровод «Дружба», спровоцировал вопрос о компенсации, которую Россия должна выплатить Белоруссии за испорченную нефть. Теперь в очередь за компенсацией, вслед за Белоруссией встал Казахстан.

Казахстан потребовал от России компенсаций за «грязную» нефть, которая поступала через российский трубопровод «Дружба» на Запад – казахстанская нефть, вместе с российской, поступает по трубопроводу «Дружба». Из-за попадания «грязной» нефти в российский трубопровод потери от недовоза «чистой» нефти к конечному потребителю также пострадали и казахстанские производители нефти.

Суму компенсации должна рассчитывать российская сторона и тут возникает проблема того, что российская сторона преследует своей целью максимальную экономию средств и Москва не собирается тратить лишние деньги на компенсации. Белоруссия уже намекнула на то, что сумма компенсаций может дойти до трёх миллиардов долларов и эти деньги могут покрыть все долги Минска перед Москвой. Закредитованный Москвой Казахстан может пойти по этому же пути шантажа российского правительства, глава которого Дмитрий Медведев известен своей внешнеполитической воинственностью. Действия Медведева по получению от Белоруссии долгов многие называют «экономической войной».

Получается, что борьба Дмитрия Медведева за выравнивание бюджета и получение от стран бывшего СССР возвращения взятых у России кредитов – это теперь война Медведева на два фронта. В этой борьбе Медведев должен приложить максимум усилий для того, чтобы добиться поставленных целей: вернуть России взятые у неё в долг зарубежными государствами деньги.

На этом поприще Медведева ждёт жёсткая схватка со всеми российскими должниками, конечно целью которых будет возвращение России одолженных у неё денег, которые можно направить на внутреннее развитие России.