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Журналисты британской газеты Financial Times, совместно с украинскими экспертами, решили дать свою оценку Крымскому мосту и пришли к выводу о его угрозе для экономики Украины.

Коллектив авторов авторитетного общественно-экономического издания Financial Times, используя мощь и помощь украинских экспертов, провели собственное комплексное исследование того, что такое Крымский мост и зачем его, на самом деле, создали.

Игнорируя простой исторический факт того, что основной причиной создания Крымского моста послужила энергетическая и водная блокада Крыма, введённая Украиной по отношению к присоединившемуся к России региону. Именно для того, чтобы спасти население полуострова от отсутствия воды и света, Россия начала строительство энергетического, а потом и автомобильного моста через Керченский пролив.

Однако, авторы статьи, опирающиеся на мнения экспертов некоего «Майдана иностранных дел», утверждают, что мост был специально построен для того, чтобы максимально затруднить прохождение украинских торговых судов. Статья, рассказывающая, как российский мост уничтожает украинскую экономику, описывает Крымский мост как способ, не пускать украинские корабли из Чёрного моря в Азовское, в порты Бердянска и Мариуполя.

Крымская петля на шее Украины – именно так авторы статьи описывают мост, обвиняя российских инженеров в стремлении построить мост с низкой аркой, через которую не пройдут корабли. Факт того, что Азовское море, в принципе, не глубоководно и не рассчитано на прохождение крупнотоннажных судов не учитывается «экспертами».

Таким образом, очередная статья западного СМИ про Крымский мост превратилась в оружие информационной войны НАТО с Россией.