«Матрица – перезагрузка»: Зеленский может положить конец эпохе деккомунизации - Эксперт

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Избранный президент Украины уже пообещал реабилитировать русский язык и разблокировать российские соцсети.

Инаугурация нового президента Украины состоится меньше, чем через двое суток. И интерес к этому событию соизмерим разве что с ожиданием финальной серии «Игры престолов», и настолько же непредсказуем. И если финалом GoT занимаются сценаристы и букмекеры, то комментариями о позиции и действиях Зеленского на посту президента предсказывают политики и журналисты. Высказал мнение по этому вопросу и бывший министр из правительства Януковича Эдуард Ставицкий. Эксперт, знающий политическую кухня Украины изнутри, предсказывает, что Зеленский на посту президента может положить конец эпохе деккомунизации.

Экс-министр уверен, что пока еще комик вернет русскому языку в Украине былое положение. Он осторожно говорит о том, что закон не отменят, но контроль за его исполнением практически исчезнет. А закон о блокировке российских соцсетей Зеленский, скорее всего пересмотрит. По словам эксперта, избранный президент отменит блокировку. Также Владимир Александрович может пересмотреть квоты на русский язык на радио и телевидении. И даже санкции против России, с большой долей вероятности, новый глава государства смягчит. Однако с запретом советской символики будет сложнее – за пять лет людей приучили ненавидеть советское прошлое. Однако даже здесь Ставицкий предрекает перемены к лучшему. По его словам, Зеленский разрешит отдавать почести погибшим в ВОВ ветеранам и не будет преследовать «Бессмертный полк». Если верить Ставицкому, то в Украине в силу вступит режим «Матрица – перезагрузка!».