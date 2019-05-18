Россия, выдыхай: Пушков не верит в «зубастость» Зеленского

Сегодня, 18:50

Сенатор уверен, что избранный президент Украины уйдет в демагогию о «российской агрессии» по примеру Порошенко.

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков и раньше говорил о том, что ничего нового с Украиной при президентстве Владимира Зеленского не произойдет. Однако тогда он выражал лишь опасение, а теперь практически уверен. Политик намекнул, что не верит в «зубастость» Зеленского. По его словам, он даже не удивится, если избранный президент окажется «пустышкой» и весь запал растратит на пространные заявления о том, что Крым будет украинским. Сенатор резонно заявил, что новоизбранный глава государства уйдет в демагогию и будет на протяжении пяти лет говорить лишь о чести и достоинстве «вышиванок» или «освобождении родины крымских татар» и прочее, не предпринимая при этом активных действий.

В словах Пушкова есть резон, поскольку и США и ЕС уже не так радикальны в отношении России, и есть большая вероятность того, что Украина станет очередной разменной монетой в большой политической игре. США сейчас важнее решить иранский и венесуэльский вопросы, а Европе – беспрепятственно получать российский газ. Кроме того, Зеленский и сам понимает, что не сможет ничего сделать с кондачка и уже обеспечил себе пути отступления заявлением о том, что Крым вернется в Украину лишь тогда, когда сменится власть в России. Таким образом комик отдает должное Владимиру Путину и «умывает руки». Поэтому можно смело рассчитывать на то, что в ближайшие пять лет никаких решительных шагов новый президент Украины не предпримет.

Скорее всего, его правление ознаменуется войной с Верховной Радой и выполнением мелких поручений США. Украина, вероятнее всего, так и останется Моськой, лающей на слона, но слона это никогда не волновало. Так что, Россия, выдыхай. Зеленский хоть и делает заявления, а караван все равно идет.