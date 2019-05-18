Стараются ради Трампа? Совет Европы хочет вернуть Россию в ПАСЕ, чтобы заслужить благодарность США – Эксперт

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«Европа готова «слить» Украину ради собственного спокойствия и не только», уверен политолог-либерал Константин Эггерт.

17 мая Комитет министров Совета Европы счел возможным вернуть России право голоса в ПАСЕ, которого она была лишена после так называемой аннексии Крыма у Украины. Однако эксперт Константин Эггерт считает эту готовность едва ли не предательством со стороны Европы по отношению к Киеву. Дескать они должны быть в ответе за ту, кого приручили. Политолог с либеральными взглядами считает, что такое решение Комитета министров, озвученное в Хельсинки, может означать полную капитуляцию той системы, которая вырабатывалась в последние пять лет.

По словам Эггерта, Россия не заслуживает смягчение в этом вопросе, ведь она так и не вернула Крым Украине. Не исключено, что Европа просто «соскучилась» за членскими взносами от России, которых Кремль не платит последние два года. А это ни много, ни мало, а семь процентов от всего бюджета СЕ. Эггерт озвучил опасения насчет того, что такая «поблажка» может стать своего рода дозволением на масштабную войну с Украиной, которой Россия якобы добивается, и это, по мнению политолога, больно ударит по репутации Зеленского, едва начавшего делать громкие политические заявления о том, что он вернет Крым. Эксперт уверяет, что после того, как членство России в ПАСЕ будет восстановлено, Москва «продавит» отмену санкций и «окончательно обнаглеет», дескать Путин только того и ждет, что Европа распадется на «удельные княжества» и станет покорной.

Однако есть еще один скрытый мотив, который кажется Эггерту еще более вероятным. Совет Европы, по его мнению, хочет вернуть Россию в ПАСЕ, чтобы заслужить благодарность США. Президент Америки Дональд Трамп не единожды «забрасывал удочки», чтобы попросить помощи РФ в вопросах, связанных с Венесуэлой, Сирией, КНДР и Ираном. Однако сделать это напрямую Трампу мешает имидж русофоба. И тут Европа может развязать ему руки, когда Кремль вернется в ПАСЕ, мол, раз СЕ пошел на уступки «силам тьмы», то почему Вашингтон не может сделать это ради всеобщего блага. Так что нельзя исключить возможность того, что европейцы стараются ради Трампа и идут на примирение с Россией лишь ради того, чтобы он сохранил лицо. А Зеленский и Украина станут просто теми яйцами, которые нужны для приготовления политического омлета.