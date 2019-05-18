Наследили так наследили – «Штирлицы» из США оставили следы в сговоре россиянки и вице-канцлера Австрии

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Американские спецслужбы могли совершить покушение на проект «Северный поток-2».

Европейские СМИ взорвались сенсацией: австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе 24 июля 2017 года вступил в сговор с россиянкой, которая предложила финансировать его «Австрийскую партию свободы» (АПС) «русскими деньгами». В ЕС бросились подозревать Россию во вмешательстве в выборы и даже шпионство. Но в этой истории много чёрных пятен.

Следует вспомнить, что происходило на Ибице, чтобы выйти на заказчика. Штрахе, Алёна Макарова и Гуденус обсуждали на вилле схему, по которой АПС получала бы деньги и симпатию избирателей. Вкратце: Алёна покупает 50% издания Kronen Zeitung и обеспечивает настырную агитацию за АПС. Вместе с тем россиянка через несколько благотворительных фондов в обход Счётной палаты вливает до 2 млн евро в развитие АПС и, что не исключено, покупает место в парламенте. В случае успеха бизневумен из России будет получать секретную информацию о госконтрактах Австрии через подставную фирму.

В видео вице-канцлер предлагает ей создать аналог Strabag, которую уберут из господрядчиков. Что такое Strabag? Strabag SE – одна из крупнейших в мире строительных компаний. Основными акционерами, помимо других групп, является Rasperia Trading Limited Олега Дерипаски.

Уже из этой информации можно догадаться, кто заказал имиджевое фиаско России. «Штирлицы» из ЦРУ опять наследили. Так, в видео ни разу не показано лицо «русского инвестора», она владеет только русским и английским языками, но чаще молчит, и чудесным образом увиливает от скрытых камер. Вероятно, в окружении Штрахе у неё был сообщник, который показал безопасные места. Риторическим вопросом остаётся цель съёмок видео вообще.

АПС стала целью не потому, что её члены падки на деньги, а потому что эта ультраправая партия давно сотрудничает с «Единой Россией» и имела шансы закрепиться в Европарламенте и лоббировать нужные интересы. Чем не повод подложить уже знакомую свинью России? Присутствие в схеме Дерипаски тоже имеет смысл – показать чинность «вводителей» антироссийских санкций, которые гробят бизнес олигарха в США.

Интересный факт: специалисты Süddeutsche Zeitung и Spiegel, которым аноним принёс видео, тоже не понимают мотивов. От США отказались лидирующие страны ЕС, что и привело к сливу компромата именно в мае 2019-го, хотя с 2017 года возможностей была масса.

Основная причина, по которой США понадобилось подставить Россию, остаётся СП-2. Недавно на встрече президентов РФ и Австрии в Сочи, Александр ван дер Беллен строго заявил, что не выйдет из проекта, и СП-2 суждено быть. Это означает, что один из крупнейших акционеров и потребителей поддерживает поставку именно российской нефти Европе, а американской – с улыбкой машет ручкой.

Дела Штатов настолько плохи, что шпионы, которых ЦРУ набрало по объявлению в метро, оставили серьёзные следы в сговоре и сделали спецоперацию по «уничтожению» РФ просто абсурдной. Но ожидать следует и других атак: Страхе уходит с поста вице-канцлера, но партия остаётся.