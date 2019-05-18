Сегодня, 12:41

Новоиспечённый президент Украины сделал громкое заявление о Крыме.

Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook о том, что он вернёт Крым Украине любыми способами. Готов даже ждать, «каким бы долгим не был путь».

Так водится, что все украинские политики свято верят в вариант возвращения Крыма обратно в Украину. Но все понимают, что это невозможно. Так и Зеленский грозится вернуть Крым Украине, но сам не знает как это сделать, поскольку крымчане натерпелись и насмотрелись на происходящее в теперь уже соседней стране, и не хотят обратно.

Зеленский сказал, что возвращать и ждать этого возвращения будет «вместе с кырымлы», так называют себя крымские татары. И здесь стоит отметить, что та часть крымских татар, уехавших с полуострова в Украину и крича оттуда об «оккупации» - скорее всего, правоэкстремистских наклонностей, поскольку из их уст звучат радикальные высказывания в адрес России.

Зеленскому необходимо продолжать вскармливать украинскому народу идею о том, что Крым будет снова Украинским, иначе при обратном заявлении электорат отвернётся от него. Тогда под молодым президентом может качнуться кресло, чего он вряд ли хочет.

Владимир Путин дал чётко понять всему мировому сообществу, что Крым будет российским и возвращать его никто не намерен. После всеобщего голосования на референдуме в марте 2014 года, где более 96% жителей полуострова проголосовало за возвращения в Россию - предавать мечту и желание своего народа, российские власти не станут никогда.