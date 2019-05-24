Приключение на 20 минут: Президентство Медведева может начаться с присоединения Белоруссии

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«Холодный» конфликт российского премьера и белорусского президента может стать горячим, если Дмитрий Анатольевич вновь возглавит РФ.

Третий подряд президентский срок Владимира Путина постепенно движется к своему завершению. Как сам Владимир Владимирович, так и многочисленные аналитики уже не раз отмечали, что это президентство будет для него последним. В связи с этим, ведется немало разговоров о приемнике, которым, скорее всего, вновь станет премьер Медведев. Объяснять почему, вероятно, не нужно - опыт работы на посту у него уже есть (что немаловажно), а сама его кандидатура будет достатоно комфортной как для силовиков, так и для либерального крыла российской политической элиты.

Почему именно Белоруссия? С начала 2019 года отношения между Москвой и Минском сильно ухудшились — торговые санкции, наложенные на белорусскую сторону, испортили отношение Лукашенко к Кремлю.

Еще больше масла в огонь подил инцидент с загрязнением трубопровода «Дружба», который сам Лукашенко назвал не иначе как кремлевским саботажем. На все это накладывается нарастающее стремление Беларуси к обретению большей независимости от Москвы и постоянные метания Лукашенко внутри страны между прозападными националистами и сторонниками «русского мира».

С отходом от власти Путина, эта тенденция к накалению отношений между братскими государствами, скорее всего, только усилится. Более того, руководство Беларуси может посчитать период транзита РФ в «послепутинскую эру» идеальным временем для выхода из зоны влияния Москвы.

Если представить, что по другую сторону ринга от «распоясавшегося» Лукашенко окажется именно Медведев - сценарий силового решения этого конфликта начинает выглядеть наиболее вероятным. В 2008-м году Дмитрий Анатольевич уже разрубал грузино-осетинский «гордиев узел» силами 58-й армии Южного военного округа, которая всего за несколько дней полностью раздавила куда более готовую к войне Грузию. И этот опыт силового решения сложных вопросов, без сомнения, стал одной из определяющих черт политического кредо Медведева.

Еще более вероятным данный сценарий становится благодаря тому, что на фоне продолжающего слабнуть политического влияния Москвы в Беларуси, военное присутсвие России в этой стране лишь растет. Там уже есть несколько российских военных инсталляций и в ближайшие годы их число может быть увеличено под предлогом нарастающей конфронтации с НАТО.

Таким образом, силовое решение «белорусского вопроса», в том случае если он, конечно, оформится, скорее всего действительно покажется Медведеву «приключением на 20 минут» и уже в 2024 году тановые колонны РФ могут быть брошены на Минск.