Клонирует привычки Путина: пользователи сети обнаружили клонов Зеленского

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Глядя на несоответствия внешности Владимира Зеленского его собственной на разных публичных выступлениях, интернет-пользователи обнаружили, что новый украинский президент может пользоваться услугами двойников.

Использование услуг двойников – совершенно не редкость для известных политиков. Свои двойники были у президента США Рональда Рейгана, премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, советского лидера Иосифа Сталина. Есть предположение, что именно при помощи убийства своего двойника Адольф Гитлер смог фальсифицировать собственную гибель и сбежать из Германии в Аргентину.

В ходе любительского расследования, основанного на сопоставлении разных фотографий и видеокадров выступлений нового украинского президента, пользователи сети обнаружили клонов Зеленского.

Несколько различных похожих на нового президента Украины людей вместо него выступают на различных публичных мероприятиях, вплоть до дебатов. Многие находят достаточно забавным факт того, что профессиональный актёр использует команду актёров, которые должны заменять его в различных ситуациях, требующих публичного присутствия. Но зачем же этого новому президенту?

Помимо необходимости «разгружать» свой рабочий график, чтобы получить больше свободного времени. В то же самое время, Владимир Зеленский может опасаться покушения со стороны поддерживающих Петра Порошенко украинских неонацистов, убеждённых в еврейском происхождении нового президента.

По интернету ходит подборка точно таких же различающихся друг с другом фотографий современного российского президента Владимира Путина. Получается, что Зеленский, дабы удержаться у власти, клонирует привычки Путина. Двойники должны подменять не имеющего опыта государственного управления Зеленского в различных публичных выступлениях, позволяя ему выкроить больше свободного времени для управления страной и обезопасить свою жизнь.