Неправильный президент: Зеленский начнет правление с нарушения Конституции

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Владимир Зеленский собирается назначить роспуск Верховной рады Украины сразу же после своей инаугурации. Однако, сделать это без нарушения закона ему не удастся, что повлечёт за собой очередной майдан на Украине.

Сразу после утверждения инаугурации Владимира Зеленского одна из украинских политических партий «Народный фронт» объявила о выходе из правящей коалиции. В соответствии с украинским законодательством в течение следующих тридцати дней должна быть сформирована правящая коалиция. За то время, пока будет формироваться данная коалиция, президент не имеет права распустить Верховную раду. Если она не будет сформирована, то президент получает право роспуска парламента.

Однако, когда коалиция будет сформирована, получится, что до истечения срока действия парламента останется шесть месяцев – за шесть месяцев до окончания срока действия парламента Верховную раду также нельзя распустить. И если Зеленский захочет распустить Верховную раду, то ему надо будет начать правление с нарушения конституции.

Сторонники Зеленского пытаются уцепиться за факт того, что в действующей правящей коалиции украинской Рады депутатов меньше, чем должно быть по закону. Но это несоответствие закону не отменяет его действия, что загоняет Зеленского в ловушку конституционного права Украины.

Получается, что «демократичный» Владимир Зеленский вынужден начать правление с нарушения конституции – ведь иначе он не сможет распустить Раду и будет вынужден полгода провести с парламентом, который настроен радикально против нового президента. Нельзя сомневаться в том, что антизеленсковская Рада будет принимать как можно более конфликтные для общества законы, которые будут подрывать рейтинг Зеленского и похоронят его президентскую карьеру «на взлёте». Такой неправильный президент вызовет неодобрение украинцев.

Сформировавшаяся за последние пять лет на Украине политическая элита кровно заинтересована в том, чтобы сохранить неприкосновенным сложившийся порядок вещей. Новый майдан сломает устоявшийся порядок вещей, что лишит украинских политиков пригретых ими мест. Однако, главный спонсор Владимира Зеленского – беглый украинский олигарх Игорь Коломойский – отличается мстительностью и ради того, чтобы расквитаться со своим давним врагом Петром Порошенко он может пойти на борьбу со сторонниками Порошенко до победного конца. Правда, и Порошенко, опираясь на националистов, тоже будет бороться за себя и свою власть до последнего патрона и наверняка попытается организовать новый майдан, чтобы вернуть себе власть.

С одной стороны, Зеленский, под давлением Коломойского, вычистит всех сторонников Порошенко, то Коломойский победит и будет отомщён. Но, с другой стороны, это спровоцирует сторонников Порошенко на новый майдан. А новый майдан станет финальной точкой в истории Украины, которая распадётся на куски и будет распределена между своими соседями, среди которых Белоруссия, Венгрия, Польша, Россия и Румыния.