Сегодня, 05:45

Представители шести оппозиционных партий парламента Японии потребовали отставки депутата-националиста, потребовавшего начать с Россией войну из-за Курильских островов.

Депутат нижней палаты японского парламента Ходаки Маруяма на встрече с японцами, родившимися на территории Курильских островов, заявил, что Япония должна начать войну с Россией ради возвращения себе Курильских островов. Это заявление вызвало шок в японском обществе.

Воевавшая на стороне Гитлера во Вторую Мировую войну Япония была лишена собственных вооружённых сил и насильственно демилитаризована с целью неповторения агрессивных войн по решению стран-союзниц по Антигитлеровской коалиции сразу же после Второй Мировой войны. Важную роль в разгроме милитаристско-фашистской Японии сыграл СССР, разгромивший миллонную Квантунскую армию в Китае. Так же СССР вернул принадлежавшие России Курильские острова и юг Сахалина, перешедшие к Японии по итогам Русско-японской войны 1904-1905 годов. Теперь дептутат-реваншист требует вернуть всё это обратно, путём начала новой войны.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что подписание мирного договора между Россией и Японией возможно лишь в том случае, если Япония признает изменения границ и переход Курил в состав России. Таким образом, Путин лишний раз подтвердил репутацию человека, для которого вопрос территориальной целостности России является делом чести.

Теперь же японские депутаты решили уволить коллегу, обидевшего Путина.Ходаки Маруяма своим неосторожным высказыванием едва не поставил Россию и Японию на грань политического кризиса в отношениях, накануне возможного подписания мирного договора с Россией на выгодных Москве условиях. Так как других способов у Японии добиться признания мира с Россией нет, то Маруяма выступил как дешёвый провокатор, когда потребовал начать войну с Россией.