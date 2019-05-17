Не мытьем, так катаньем: США хотят выдавить Россию из Сирии, чтобы взять «в осаду» Иран

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Идея сместить Башара Асада, как в свое время Саддама Хусейна, вероятно, не покидает светлые головы американских политиков.

США не так давно объявили о сворачивании м военной кампании в Сирии, однако план по свержению Башара Асада с поста президента Сирийской Арабской Республики итак и остался нереализованным. Вместе с тем, в Сирии по-прежнему остаются силы ВКС РФ, хоть активная военная фаза прекратилась в 2017 году.

Тогда американцы стали действовать по-другому. Еще во время встречи с главой МИД КНР Чэнем Сяодунем Асад пожаловался на то, что США продолжили войн с Сирией, но теперь вместо бомб и химатак используются санкции и блокады. Вместе с тем Вашингтон продолжает вести гибридную войну с Россией на сирийском материале. По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, Белый дом умышленно вбрасывает в мировое медийное пространство информацию о потерях среди мирных сирийцев. Небензя отметил, что РФ воюет исключительно с террористами, а не с мирным населением. Однако США по-прежнему продолжают дискредитировать Россию и даже привлекают к этому террористов. Появилась информация, что 17 мая экстремисты готовили провокацию в провинции Идлиб с использованием химоружия, чтобы затем обвинить в этом российских военных.

Не исключено, что присутствие России в Сирии мешает американцам не столько потому, что они претендуют на Сирию, а потому, что мешает разыграть карту устрашения Ирана. В 1980 годы, во время ирано-иракской войны САР заняла позицию дружественную Тегерану. И во время войны официального Дамаска с террористами, которые, по некоторым источникам, являются выходцами из Ирака времен Хусейна, Иран поддержал Сирию и даже ввел на помощь Асаду 2000 человек.

С большой долей вероятности, США хотят выдавить Россию из Сирии не мытьем, так катаньем, чтобы взять «в осаду Иран». Трамп, возможно, взял на вооружение слова Путина, когда тот заявил, что Россия не может спасать всех. Поэтому, если россияне покинут САР, Сирия вынуждена будет обороняться своими силами. Террористы получат Дамаск, а США смогут вплотную заняться строптивым Тегераном. Тогда вопрос о том, повторят ли Асад и Рухани судьбы Саддама, будет решенным.