Попридержал коней: Трамп не хочет злить Китай, пока не готово новое оружие

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Американский лидер приостановил пошлины на автомобили, чтобы не педалировать торговую войну.

Президент США Дональд Трамп принял решение не усугублять торговую войну новым налогами и наценками на заграничные товары, поэтому приостановил введение пошлины на автомобили, завозимые из-за рубежа. Отмечается, что перед этим он заслушал доклад представителей департамента торговли. Очевидно, услышанная информация насторожила бывшего бизнесмена, и он попридержал коней.

При этом Вашингтон не мог не обратить внимание на укрепление отношений между Россией и Китаем, которое в Белом доме уже назвали новым «Бермудским треугольником», по умолчанию присоединяя к упомянутым двум членам «антиамериканской коалиции» Северную Корею. Однако есть еще вероятность того, что Трамп и его команда выжидают, пока не будут окончательно решены все разногласия между США и странами ЕС и Японией. Отчет о переговорах будут составляться 180 дней, а пока американский президент занял выжидательную позицию. Впрочем, есть еще один вариант – США не хочет злить Китай ровно до тех пор, пока не готово новое оружие. Дело в том, что американцы провели испытания сверхмощной противобункерной авиабомбы Massive Ordnance Penetrator.

Появилась информация, что бомбы способны пробить 19-метровый слой армированного бетона и способна в землю погружаться на глубину более 60 метров. Мощность взрывчатки достигает без малого 2,5 тысячи тонн. Однако есть вероятность, что в процессе могут обнаружиться дефекты, ведь оружие изготовила корпорация Boeing. А Boeing в последнее время славится неважным качеством. Не зря в 2015 году возникли у МАК - Межгосударственного авиационного комитета - и он приостановил действие сертификата одной из моделей самолета.