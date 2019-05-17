Режим посыпался: Турчинов вслед за Климкиным уходит в отставку

Сегодня, 18:20

Эксперты уже называют происходящее на Украине «политическим звездопадом» и «самой черной пятницей» с 2014 года.

Несколько часов назад о своей отставке объявил глава МИД Украины Павел Климкин и не успели утихнуть споры по этому поводу, как тут же появились слухи о том, что глава Совета нацбезопасности страны Александр Турчинов также готовит заявление об отставке по собственному желанию. Публично об этом он собирается объявить сегодня, но позднее. В пресс-службе СНБО пока не стали подтверждать или опровергать эту информацию, что намекает на то, что глава ведомства однозначно задумал что-то.

Признаков того, что режим Порошенко окончательно посыпался с самого утра поступает немало. Накануне инаугурации Зеленского один за другим звездные политики складывают свои полномочия. Так и фракция «Народный фронт» провела голосование, по результатам которого решила покинуть коалицию.

Ранее также сообщалось о том, что Порошенко, спикеру Парубию и премьер-министру Гройсману может грозить серьезное антикоррупционное расследование, из-за которого политикам планируют запретить покидать Украину.

Вероятно, все те, кто решил уйти с поста не имеют никакого желания покидать пост с позором. Подобная спешка в том, чтобы сбежать с насиженных мест объясняется лишь страхом перед возможными расследованиями в их отношении, которые так активно анонсировал Зеленский, обещая, в частности, Порошенко «свидание с прокурором».