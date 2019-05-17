Заказчики - из Украины: Следствие установило виновных в убийстве главы ДНР Александра Захарченко

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След тянется не только в верхушку украинской власти, но и в другие страны, оказывающих поддержку киевскому режиму.

Следствие располагает неопровержимыми данными, доказывающими причастность к убийству Александра Захарченко ряда очень высокопоставленных лиц из Украины. Об этом заявил нынешний глава ДНР Денис Пушилин на брифинге, посвященного результатам расследования.

За почти 9 месяцев со дня гибели лидера непризнанной республики удалось восстановить цепочку событий, предшествовавших покушению, детали операции диверсионной группы и способ доставки и установки взрывного устройства.

В силу того, что большая часть подозреваемых остаётся на свободе, Пушилин не стал обнародовать их имена, отметив лишь, что правоохранительные органы установили виновных - заказчиков, организаторов и исполнителей убийства Захарченко.

Напомним, лидер Донецкой республики погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре города и этот факт сразу вызвал массу вопросов. Заведение находилось на особом режиме охраны, поэтому не исключалось внедрение в структуры безопасности украинского агента, способствовавшего закладке смертоносного заряда.

По мнению военного эксперта Андрея Кошкина, дорогостоящее взрывное устройство с огромной поражающей силой было изготовлено в СБУ, доставлено в Донецк и установлено в одном из осветительных приборов кафе. Элементы, входящие в состав бомбы, являются самыми мощными в мире и разработаны в недрах военного ведомства США.