Хорошая реклама: О грозном чеченском спецназе после санкций США узнают во всём мире – сеть

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Попадание в «смешной» список санкций США командир отряда «Терек» Абузайд Висмурадов назвал «честью» во время общения с журналистами региональной телекомпании «Грозный».

Новость о попадании ряда российских силовиков под персональные санкции США вызвала в социальных медиа неоднозначную реакцию. Многие россияне считают, что очередной недружественный шаг Вашингтона создаёт дополнительную напряжённость в и без того сложных американо-российских отношениях. В то же время значительная часть интернет-аудитории из России увидела в этом положительную сторону. В частности, сеть выразила мнение, что о грозном чеченском спецназе после санкций США узнают во всём мире.

Речь идёт о мерах Минфина США в отношении спецотряда «Терек» Росгвардии, а также его экс-замкомандира Руслана Геремеева. В Вашингтоне элитное подразделение считают причастными к убийству Бориса Немцова, а также обвиняют в гонениях на геев в Чечне. В Росгвардии заявили, что на боеготовности подразделения эта новость никак не скажется. Санкции в отношении себя и «Терека» в позитивном ключе прокомментировал и нынешний командир отряда Абузайд Висмурадов. В интервью РБК он отметил, что «радостную весть» получил из США накануне. «Что я могу сказать... Если этот список состоит из врагов Америки, то считаю честью свое нахождение в нем», — заявил он.

Пользователи социальных сетей окрестили ограничения Вашингтона не иначе, как «хорошая реклама». В сети уверены, что после санкций Минфина США многие в мире узнают о грозном спецназе Чечни, многие, кто уже знал, ещё больше зауважают. Россияне высказывают мнение, что тем самым Штаты показывают свой страх перед Чечнёй и её военными. Такую позицию высказал сегодня и глава ЧР Рамзан Кадыров.

Стоит отметить, что кроме «Терека» и его руководства санкции США были введены в отношении экс-начальника СКР МВД РФ Геннадия Карлова, бывшего начальника колонии, где отбывал наказание Илдар Дадин, Сергея Коссиева, следователя СК Елены Трикуля, которую Минфин США обвиняет в отказе возбуждать дело против предполагаемых виновников смерти Сергея Магнитского.