Сегодня, 10:16

Пора отвечать на американские санкции более серьёзными мерами, нежели были до этого.

«Неконструктивным решением» в российском диппредставительстве назвали новые американские санкции против физических и юридических лиц в России. Пресловутый «список Магнитского» снова расширился - теперь туда внесли четверых сотрудников спецотряда «Терек» из Чечни, а также его командира и юридическое лицо.

Примечательно, но для сотрудников силовых структур и так ограничен выезд заграницу и возможность иметь там счета и бизнес. Возможно, поэтому и назвали российски е дипломаты этот шаг «непродуктивным». Однако это больше вызывает вопросы со стороны международного права и прав человека, нарушать которые для США стало нормой.

Говоря об ответных мерах в адрес Вашингтона: «Это не наш выбор», - отметили в посольстве РФ в США, подразумевая, что санкции у России никогда не были инструментом для внешнеполитической деятельности. Однако придется применять ответные меры, поскольку терпеть это уже неприемлемо. России необходимо проводить зеркальную политику в отношении США так, как они этого заслуживают своими действиями. Возможно, это может повлиять на геополитическую и геоэкономическую ситуацию в мире.