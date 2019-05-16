Паника и паранойя: Лукашенко может бояться, что Путин «проглотит» его вместе с Беларусью

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Разговоры о Союзном государстве России и Беларуси и в Минске, и в Москве слышны всё громче. На этом фоне предстоящие выборы президента РБ для Лукашенко выглядят лишь обречённой формальностью.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в последнее время подходит к руководству страной всё с меньшим позитивом. Вокруг себя белорусский лидер видит врагов, предателей, коррупционеров и бездельников. Отставки и аресты следуют один за другим, в том числе даже на самом высшем уровне. На этом фоне даже начали подогреваться слухи о готовящемся государственном перевороте, мол администрация Лукашенко зачищает окружение президента во избежание попыток свержения власти. При этом в адрес РФ и её руководства от Александра Григорьевича всё чаще звучат нелицеприятные речи, что заставляет задуматься о московских корнях проблем Лукашенко.

Бывший подполковник КГБ Валерий Костка в интервью СМИ поделился мнением о сложившейся ситуации в отношениях России и Беларуси. Он напомнил, что Москва и Минск давно ведут переговоры о создании единого Союзного государства и в Кремле якобы к этому решению уже созрели. По словам отставного офицера спецслужб, объединение РФ и РБ под едиными знамёнами позволит Владимиру Путину сохранить в стране политическую стабильность. Лукашенко это понимает и панически боится, что после объединения места на высших постах новосозданного государства ему не найдётся. Никто не сомневается, что возглавит Союзное государство не он, а Путин.

Как рассказывала ранее в интервью СМИ редактор белорусского оппозиционного сайта "Хартия-97" Наталья Радина, Лукашенко совсем не хочет отходить на третьи роли, как на местном, так и на международном уровне. Ему нравится управлять независимой Беларусью, общаться на равных с мировыми лидерами, принимать у себя дома высоких гостей из Германии, Франции, России. Если Путин будет лидером Союзного государства, вне зависимости от того, будет ли Лукашенко при власти или нет, к нему уже не будет такого отношения, как сейчас.

Осознавая, что власть уплывает из его рук, президент РБ пытается из последних дел бороться за своё положение, хоть и понимает, что это бесполезно. Именно поэтому, возможно, Лукашенко и преследуют паника и паранойя – он везде ищет врагов, не понимая, что с ним будет, условно говоря, уже завтра. При этом в действиях и словах Лукашенко уже прослеживается некая обречённость – даже к выборам 2020 года он относится без должного энтузиазма, поручив подготовку к ним властям местного уровня. Президент уже сейчас может бояться, что Путин «проглотит» его вместе с Беларусью. Но в то же время сопротивляться этому Лукашенко также не может, поскольку понимает, что РБ и РФ тесно связаны друг с другом, и Минску без Москвы не обойтись.