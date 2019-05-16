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Несколько европейских государств не боятся разорвать экономические отношения с американскими партнёрами из-за России.

В среду, 15 мая, в Сочи произошёл диалог между лидерами России и Австрии. Владимир Путин и Александр ван дер Беллен посвятили львиную долю времени российско-австрийским отношениям. В ходе переговоров стало ясно, что России удалось завоевать доверие двух лидирующих стран ЕС – Австрии и Германии.

Партнёрство трёх государств стратегически важно. На данный момент дружба строится вокруг «Северного потока-2», край которому может положить решение Европарламента. Однако оно не будет принято, если сильнейшие австрийская и немецкая коалиции не дадут своё согласие. Напомним, что «Северный поток-2» протянется из России в Германию и поспособствует укреплению положения Германии и её союзников на пьедестале лидеров Европы, вытеснив существуют нефтетранзиты Польши и Словакии.

Выгода для лидирующих стран Европы также заключается в том, что в случае успешной реализации «СП-2» именно Германия получит монополию над регуляцией цен. О том, что ни о каком срыве проекта не может идти и речи, накануне заявил австрийский президент, подкрепив свои слова утвердительным «Вам ещё раз повторить?!» Он также готовится наладить между странами культурный обмен, а экспортный процент, который в прошлом году вырос на 43%, увеличить ещё больше.

Германия о своём решении заявила на днях. Ангела Меркель взорвалась из-за вопросов журналистов о немецко-американских отношений:

«Кажется, что мы являемся колонией США. Это не так», - настояла канцлер.

Этими словами и ФРГ, и Россия «попустили» аппетиты Вашингтона на продажу своей нефти в Европе. ФРГ поддерживает отмену антироссийский санкций, инициированных США. Хотя нужно признать, что пока договорённости укрепляются на уровне официальных лиц. Население стран-союзников выражает противоречивые настроения.

Польза для России в доверии европейских лидеров тоже имеется. Так, Газпром выйдет на крупный рынок с прямыми европейскими партнёрами, что повлияет на бизнес и суммы прибыли. Более того, Газпром получит большие лоббистские приоритеты в ЕС за счёт Германии Европа тем самым поставит себя в позу зависимости от России минимум до 2040 года.