На радость США: «Роскосмос» по глупости сливал данные во время конференций

Сегодня, 18:30

Только вчера говорилось о воровстве в ведомстве, а уже сегодня пошла речь о «разбазаривании» ценных информационных данных.

Публика не успевает уставать от новых историй, поступающих из «Роскосмоса». Буквально вчера глава Следственного комитета Бастрыкин рассказывал о том, что в стане ведомства воруют миллиарды рублей, как уже сегодня Telegram-канал «Бойлерная» поделился новыми, не менее скандальными данными. Выяснилось, что утечка в сеть данных НПО Сатурн, из-за которых в сети появилась информация о ранее неизвестных российских спутниках, вполне может становится достоянием общественности. Эксперты канала утверждают, что выступать с ней можно на конференциях, где ее фотографируют, активно обсуждают, а, следственно, после выкладывают на просторах сети. Никакими ограничениями или, тем более, законами никто это не сдерживает.

По этому поводу тут же вырисовываются плохие мысли. Если верить источникам «Бойлерной», то получается, что информацию о секретных спутниках может получить любой желающий, в том числе принципиальные враги России в космической гонке, среди которых, конечно же, США. Подобные проблемы, безусловно, следует решать, потому как такая стратегически важная сфера должна находится под строжайшим грифом секретности. Вместо этого «Роскосмос» по глупости сливал данные во время конференций, разбазаривая национальное космическое достояние. Все те, кто следят за развитием этой сферы знают, что и без этого она находится в плачевном состоянии.

Остается надеяться, что череда громких скандалов, которые освещают все без исключения СМИ, наконец приведут к серьезным изменениям в стратегии развития «Роскосмоса» и уделять внимание начнут не только вышеописанной гонке, но и проблемам с кадрами, а также конфиденциальности данных.