Переводит стрелки: Володин мог высмеять депутата, чтобы отвлечь внимание от своего скандала с карточкой

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Уголовное наказание для спикера Госдумы Вячеслава Володина за дистанционное голосование в сети считают разумной мерой. Сам он тем временем призывает к порядку коллег вроде депутата от КПРФ Ольги Алимовой. Сегодня глава нижней палаты парламента похвалил её за то, что она перестала материться в социальных сетях.

Больше месяца прошло с момента, как спикер Госдумы Вячеслав Володин угодил в скандал с «дистанционным голосованием» за закон о суверенном рунете. Несмотря, что политик публично поддерживал данный законопроект, в момент голосования его в сессионном зале не было, но его карточка была зарегистрирована, а система зачла голос Володина «за».

Председатель Госдумы в этот день находился в командировке в Саратове, где журналисты задали ему вопрос о передаче карточки, но политик не стал комментировать произошедшее. Примечательно, что Володин, как глава Госдумы, три года назад сам ввёл обязательную практику персонального голосования. Каждый депутат после этого должен обеспечивать надлежащее хранение и использование карточки.

С того дня журналисты регулярно преследуют Володина с вопросами о «дистанционно голосовании». И хотя помощники спикера уже оправдались, обвинив во всём аппарат Госдумы, который якобы забыл вынуть карточку из системы, вопросы к председателю Госдумы ещё есть. Например, как при всём этом карточка в системе сама проголосовала «за» законопроект? Понимая это, Володин, похоже, пытается отвлечь внимание от своего скандала с карточкой и «переводит стрелки». По крайней мере, так считают пользователи социальных сетей.

Сегодня, в частности, спикер Госдумы показательно «поставил в заслуги» депутату от КПРФ Ольге Алимовой, что она перестала материться в социальных сетях. Володин призвал коллег во время выступлений помнить о политической культуре. Под новостью о этом россияне высказали мнение, что таким образом политик пытается сместить акцент со своей персоны за счёт провинившихся депутатов. Ведь вопрос мата Алимовой в соцсетях ранее не вызывал столь широкого резонанса и если бы спикер об этом не упомянул, то, скорее всего, этот вопрос никого не заинтересовал бы. Вполне возможно, что Володин мог высмеять депутата, чтобы отвлечь внимание от своего скандала.

Пользователи при этом считают разумной мерой уголовное наказание для спикера Госдумы за халатность в обращении с карточкой, за счёт чего кто-то мог проголосовать за жизненно важный для России закон. Стоит отметить, что в данный момент за такого рода деяние в УК РФ не предусмотрено мер наказания.