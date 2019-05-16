«Руководство сошло с ума»: Саратовский коммунист обвинил «Единую Россию» в игнорировании оппозиции

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Вводимые единороссами законопроекты не соответствуют реальной жизнь россиян, уверяет депутат.

Накануне в Саратове прошло собрание облдумы, где депутаты заслушали доклад губернатора Валерия Радаева и обсудили несколько законопроектов. В ходе обсуждения большинство депутатов правящей партии «Единая Россия» нашли представленные законопроекты положительными для общества. С ними не согласен член КПРФ Николай Бондаренко.

«Руководство сошло с ума...Постоянно затыкают рты!» - сетовал на правительство области политик всё заседание.

С объективной точки зрения он имеет на такое мнение полное право. Коммунист отметил, что его и другую оппозицию игнорировали почти час, а когда предоставленное ему слово стало неудобным для единороссов, Бондаренко перебивали и не давали сказать, назвав «пессимистично настроенным индивидуумом».

Недовольство политика вызвали законопроекты единороссов Саратовской области Дмитрия Чернышевского о «финансировании кибердружины» для борьбы с инакомыслием против президента, народа, истории и Сергея Филипенко, предложившего запретить депутатам нанимать в помощники родственников или свояков, но оставившего нетронутой сферу судебной, исполнительной и представительной власти. Коммунист Бондаренко также обвинил саратовскую облдуму в расточительстве из-за желания создать должность ещё одного руководящего чиновника с полным аппаратом, что обойдётся в «20 млн рублей» местному бюджету. В этих вопросах мнение оппозиции словно игнорируется.

При этом дела области идут из рук вон плохо. Отток населения продолжается вместе с безработицей, бедностью и разрухой, отмечает политик в видео, опубликованном на его YouTube-канале.