Порочит друзей России: Жириновский рискует стать врагом Путина из-за «пакостей» в отношениях с Китаем

Сегодня, 12:59

Лидер ЛДПР «раскачивает лодку» хрупкого союза РФ и КНР, пока президент Владимир Путин пытается в условиях санкций обзавестись надёжными друзьями в Пекине.

Владимир Вольфович Жириновский, помимо того, что позиционирует себя «защитником русского народа» и продвигает разного рода социальные инициативы, не прочь показать себя во внешней политике. В своё время лидер ЛДПР активно «колесил» по всему миру, пытаясь склонить на сторону отечественной власти дружественных России стран. Так было в Югославии, Ливии и Ираке, но что случилось с этими государствами и как там теперь относятся к россиянам? Видимо, нечто похожее сейчас Жириновский пытается сделать и в отношении Китая, который в эпоху глобальных западных санкций для Москвы является важнейшим стратегическим партнёром и союзником.

На своей странице «ВКонтакте» лидер ЛДПР высказал мнение о необходимости применения своего рода санкций к китайскому бизнесу в России. Политик привёл в пример некачественные продукты, которые поставляют на российский рынок предприниматели из КНР. По словам Жириновского, китайские огурцы на химикатах вырастают в день на 10 см и из-за этих опасных удобрений вредят россиянам. Владимир Вольфович открыто обвинил граждан Китая в отравлении земли и водоёмов РФ, а также разграблении исторических её ценностей. При этом, Жириновский забыл упомянуть роль россиян в этих преступлениях, чем придал трагедии национальный окрас. Подобные заявления всегда негативно сказываются на двусторонних связях.

Учитывая, что ранее отношения СССР, а затем и России, с Китаем складывались не всегда просто, нынешний союз с Пекином в условиях давления США и массовых западных санкций очень важен для Москвы и Кремля, в частности. Президент РФ Владимир Путин, а также МИД во главе с Сергеем Лавровым, кропотливыми усилиями достигают выгодного партнёрства в отношениях с КНР. На этом фоне выпады Жириновского могут быть расценены не иначе как саботаж. Из-за подобных «пакостей» в отношениях с Китаем, лидер ЛДПР рискует стать врагом Путина, как лидера России.

Зная умение Владимира Жириновского оставаться «в шоколаде» при любой власти, можно предполагать, что ему удастся сохранить лицо в этой ситуации. В то же время, тот факт, что политик порочит друзей России, не может остаться без реакции Путина. Не исключено, что, если подобная риторика из выступлений лидера ЛДПР не исчезнет, Кремль предпримет все возможные меры, дабы свести на нет политический вес Жириновского в РФ. Но сможет ли политик справиться с подобным ударом, и вообще стоят ли его внешнеполитические амбиции «вражды» с Путиным?